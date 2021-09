Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Uneinsichtiger Mann leistet städtischem Ordnungsdienstes und einschreitender Polizei Widerstand in der Innenstadt - Zeugen gesucht (22.09.2021)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Vorfall mit einem uneinsichtigen, protestierenden Mann ist es am Mittwochvormittag im Bereich Marktplatz, Bahnhofstraße und Wilhelmstraße gekommen. Zwei Mitarbeiterinnen des städtischen Ordnungsdienstes riefen gegen 11.30 Uhr die Polizei zur Verstärkung. Zwischen den Ordnungshüterinnen und einem 52-jährigen Mann war es zu Handgreiflichkeiten und einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Grund dafür war das Aufkleben von politischen Stickern an einer Haltestelle und auf Mülleimern. Der Mann beleidigte die städtischen Mitarbeiterinnen und die später eintreffenden Polizeibeamten und verhielt sich äußerst unkooperativ. Bei der Durchsuchung durch die Beamten leistete der 52-Jährige - wie schon zuvor gegen die Ordnungshüterinnen - Widerstand, weshalb er in der Folge Handschellen angelegt bekam. Der Mann machte sich währenddessen lautstark wegen angeblicher Polizeigewalt bemerkbar.

Die Polizei bittet deshalb Personen, die das Geschehnis beobachten konnten und den Sachverhalt schildern können, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

Gegen den 52-Jährigen wird nunmehr wegen des Tatbestandes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

