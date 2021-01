Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (18. Januar 2021) wurde zwischen 6:30 Uhr und 22:15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Leydelstraße eingebrochen. Die Täter stiegen auf ein Vordach und drangen von dort durch ein Fenster im ersten Stock in das Haus ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume - entwendet wurde mindestens eine goldene Taschenuhr.

Zeugen, die auf der Leydelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (23)

