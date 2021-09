Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Wittlich (ots)

Unfallflucht nach Streifkollision im Gegenverkehr

Am Vormittag des 08.09.2021 befährt der unfallbeteiligte PKW gegen 11:30 Uhr die L 16 aus Richtung Schönecken kommend in Fahrtrichtung Hersdorf. Auf gerader Strecke kommt ihm ein Pick-up ähnliches Fahrzeug samt Anhänger entgegen. Beim Vorbeifahren kommt es zur Streifkollision im hinteren, linken Bereich der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernt sich das Fahrzeug samt Anhänger weiter in Richtung Schönecken. Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, in Verbindung zu setzen.

