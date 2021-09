Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Grundschule - Zeugen gesucht!

Hasborn (ots)

Am Montag, den 06.09.2021 musste durch die verantwortliche Schulleiterin der Grundschule Hasborn leider eine Sachbeschädigung an Schuleigentum festgestellt werden. Durch unbekannte Täter wurde in dem unterrichtsfreien Zeitraum über das vorangegangene Wochenende ein am Außenzaun angebrachtes Kunstprojekt der Schüler durch massive Gewaltanwendung mutwillig beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

