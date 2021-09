Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.09.2021

Daun (ots)

Ereignis: PKW beschädigt

Ort: Gerolstein, Frankensteinstraße

Zeit: 06.09.2021, 18.00 Uhr bis 07.09.2021, 12.00 Uhr

Im Zeitraum 06.09.21, 18:00 Uhr - 07.09.2021, 12:00 Uhr wurde im Bereich der Frankensteinstraße, Höhe Hausnummer 5, ein am Straßenrand abgestellter PKW, Ford Fiesta, dunkelblau, nicht unerheblich beschädigt. Der PKW dürfte durch einen spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite, im Bereich der hinteren Tür, zerkratzt worden sein. Sachdienliche Hinweise nehmen, die Polizeiwache Gerolstein 06591-9526-0 oder die Polizei in Daun, 06592-9626-0, entgegen.

Ereignis: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Ort: Brockscheid, L 16

Zeit: 07.09.2021, 19.00 Uhr

Bei der Kollision mit einem PKW verletzte sich am gestrigen Abend ein junger Verkehrsteilnehmer schwer. Ein 74 Jahre alter Autofahrer war mit seinem PKW von der K 18, aus Richtung Brockscheid kommend, auf die L 16 eingebogen. Der 16-Jährige näherte sich derweil, die L 16 befahrend, mit seinem Kleinkraftrad. Im Einmündungsbereich kam es folgend zum Zusammenstoß mit dem Einbiegenden Fahrzeug. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde im Anschluss durch das DRK in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert. Der ältere Autofahrer erlitt einen Schock und wurde zur Beobachtung ebenfalls ärztlich versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ereignis: Autofahrer alkoholisiert, Fahrt endet in Bach

Ort: Weidenbach, Wirtschaftsweg Salm-Weidenbach, Einfahrt B 257

Zeit: 07.09.2021, 21.35 Uhr

In einem neben der Straße befindlichen, etwa drei Meter tiefer gelegenen Bachbett, endete am gestrigen Abend die Fahrt eines Autofahrers aus dem Eifelkreis Bitburg- Prüm. Der 43-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste durch Rettungskräfte des DRK behandelt werden. Er kam auf einem Wirtschaftsweg zwischen Salm und Weidenbach, kurz vor der B 257, Ausgangs einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und anschließend in den Bach. Ursache für den Unfall dürfte unter anderem der vorherige Alkoholkonsum des Fahrzeugführers gewesen sein. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, ferner wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

