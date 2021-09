Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 05.09.2021 kam es gegen 06:00 Uhr in Bitburg in der Trierer Straße 46 vor dem Eingangsbereich der Kreissparkasse Bitburg-Prüm zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes. Der Geschädigte teilte gegenüber der Polizei Bitburg mit, dass eine unbekannte männliche Person auf ihn zugekommen sei und ihm ohne Vorwarnung zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Durch die Schläge zog sich der Geschädigte erhebliche Verletzungen im Bereich des Unterkiefers zu. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg unter der Telefonnummer 06561/96850 zu melden.

