POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec auf Friedensbrücke gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Zeuge beobachtete am Freitag, 29.10.2021, gegen 19.35 Uhr, wie zwei junge Männer auf der Friedensbrücke mit einem Bolzenschneider ein Bügelschloss eines weißen Damen-Trekking Pedelec, der Marke Stevens, aufbrachen. Ein junger Mann fuhr mit dem gestohlenen Pedelec in Richtung Friedlingen davon. Der andere junge Mann flüchtete zunächst fußläufig in Richtung Bahnhof. Bei der Tramhaltestelle schnappte er sich ein unverschlossenes schwarzes Fahrrad der Marke Bulls und fuhr in Richtung Altweil davon. Eine Fahndung nach den zwei Unbekannten verlief ergebnislos. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.900 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 180 Zentimeter groß sein und eine schlanke Statur haben. Einer hatte fast eine Glatze und seitlich dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer weißen Jacke mit grau/schwarzen Camouflage-Flecken. Der Andere soll eine schwarze "Elvis-Tolle" und seitlich fast kahl rasierte Haare gehabt haben. Er war mit einer dunklen Jacke der Marke Jack & Jones mit weißen Aufdruck sowie weißen Schuhen bekleidet. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Turnbeutel.

