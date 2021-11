Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannte schlagen auf zwei Männer ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem körperlichen Angriff durch zwei bislang Unbekannte Männer kam es am Samstag, 30.10.2021 gegen 21:55 Uhr in der Basler Straße. Aufgrund des Überquerens der Straße zweier Männer soll ein herannahender 3er BMW abgebremst haben müssen. Zwei der drei Fahrzeuginsassen sollen daraufhin ausgestiegen sein und die beiden Männer zuerst verbal und dann körperlich mittels Fäusten angegangen haben. Der 48-Jährige sowie sein 30-jähriger Begleiter erlitten deutliche Verletzungen im Gesichtsbereich. Der BMW mit den drei Unbekannten Männern fuhr daraufhin in Richtung Stetten davon. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall machen können, insbesondere soll ein mit mehreren Frauen besetzter PKW gehalten und den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach unter der Telefonnummer 07621/176-0 entgegen.

