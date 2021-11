Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vandalenakt an der Julihütte in Ötlingen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 30.10.2021, auf Sonntag, 31.10.2021, hausten Vandalen an der Julihütte in Ötlingen. Unbekannte entfachten ein Lagerfeuer direkt an der Hütte, mehrere Dachziegel wurden sinnlos zerstört und ein Plakat wurde abgerissen. Um die Hütte verteilt lagen mehrere leere Glasflaschen sowie eine Vielzahl von Glasscherben. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

