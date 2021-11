Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Geschäft

Festnahme

Borken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag meldete sich ein aufmerksamer Zeuge gegen 03.20 Uhr und machte Angaben zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Ahauser Straße. Die Eingangstür des Geschäftes war aufgebrochen und zwei Gazelle Pedelecs entwendet worden. Der Zeuge hatte zwei verdächtige Personen gesehen und diese in Richtung Langenkamp verfolgt. Auf dem Peterskamp entdeckten Polizeibeamte einen Verdächtigen, der auf einem Pedelec vor den Beamten zunächst erfolgreich flüchtete. Im Bereich der Kapellenstraße entdeckten die Beamten den Mann erneut und konnten ihn festnehmen. Es handelt sich um einen 37 Jahre alten polizeibekannten Borkener. Dieser bestritt einen Einbruch, räumte aber den Fahrraddiebstahl ein. Bei ihm wurden Einbruchswerkzeuge gefunden - der 37-Jährige bestritt, dass diese ihm gehören würden. Da er unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

Auch das zweite gestohlene Pedelec wurde durch Polizeibeamte aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Der 37-Jährige kann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den weiteren Verlauf des Strafverfahrens zunächst auf freiem Fuß abwarten. Er wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

