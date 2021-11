Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Verpuffung im Schweinestall

Zwei Leichtverletzte

Ahaus (ots)

Schweine waren nicht in dem Gebäude, als es am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr zu einer Verpuffung in Graes kam. Bei Reinigungsarbeiten in einem leeren Stall in der Bauerschaft Brink kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Entzündung. Eine Stichflamme und Qualmwolken stiegen auf und verletzten zwei Personen leicht, den Pächter und einen Nachbarn. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Lüftungsanlage und Teile der Decke beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an.

