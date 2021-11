Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbörse aus Auto entwendet

Ahaus (ots)

Um in das Innere eines Wagens zu gelangen, haben Unbekannte die Seitenscheibe eingeschlagen. Vorherige Hebelversuche hatten augenscheinlich nicht zum Erfolg geführt. Die Täter entwendeten aus dem Auto eine Geldbörse. Zu dem Geschehen kam es in Ahaus-Wessum an der Goosestegge zwischen Mittwoch, 09.30 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass erneut davor, Handtaschen, Geld oder Wertsachen im Auto liegenzulassen. Immer wieder kommt es zu Autoaufbrüchen, bei denen die Täter entsprechende Beute machen. Ein Auto ist kein Tresor - vergewissern Sie sich beim Verlassen des Wagens, nichts von Wert darin liegen gelassen zu haben!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell