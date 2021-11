Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Radfahrerin übersehen

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch eine 19 Jahre alte Radfahrerin in Legden zugezogen. Die Legdenerin war gegen 16.30 Uhr auf dem Busshook in Richtung Kirchstraße unterwegs, als ihr ein 23-Jähriger entgegenkam. Der Legdener wollte mit seinem Wagen rückwärts von der Kirchstraße in den Busshook einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 19-Jährige stürzte. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 400 Euro geschätzt.

