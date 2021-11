Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge nach häuslicher Gewalt gesucht

Bocholt (ots)

Die Polizei bittet einen möglichen Zeugen, Kontakt mit der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen. Nach Schilderung einer Geschädigten, soll sie ein Mann am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in seinem Auto mitgenommen haben, nachdem sie ihn Hilfe suchend angehalten hatte. Zuvor sei es zu einer Körperverletzung im häuslichen Umfeld der Frau gekommen.

