Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Überfall an der Haustür; Mann schlug von hinten zu und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Überfall an der Haustür - Dietzenbach/Steinberg

(aa) Nach einem Raubüberfall auf einen Hausbewohner in der Tannenstraße am frühen Dienstagmorgen fahndet die Polizei nach zwei knapp 1,70 und 1,75 großen Tätern. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Bewohner gegen 5.15 Uhr sein Haus verlassen, als vor der Tür die Räuber standen und ihn gewaltsam ins Haus zurückdrängten. Die Täter stahlen eine Uhr sowie Geld und ließen das Opfer gefesselt im Keller zurück. Zeugen stellten kurz nach 6 Uhr die offenstehende Haustür fest und alarmierten die Polizei. Ein Täter trug eine dunkelbraune Jacke, eine dunkelbraune Hose und eine schwarze Strickmütze. Der etwas größere Komplize war grau gekleidet mit Jacke, Hose und Strickmütze. Beide trugen schwarze Handschuhe und einen hellen Mundschutz. Der Überfallene wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Diebe stahlen rotes Wohnmobil - Langen

(aa) Diebe stahlen zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7.45 Uhr, im Forstring ein geparktes Wohnmobil. An dem roten Wohnmobil (FCA Italy Capron-Sunlight) waren OF-Kennzeichen angebracht und am Heck befand sich ein Fahrradträger. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wetterhütte brannte nieder - Polizei bittet um Hinweise - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Dienstag in die Fasaneriestraße aus. Dort brannte gegen 0.35 Uhr in der Zufahrt Wildpark Eingang 2 eine Wetterschutzhütte vollkommen nieder. Die Beamten der Großauheimer Ermittlungsgruppe haben die Anzeige wegen "Sachbeschädigung durch Feuer" übernommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Wache in Großauheim.

2. Mann schlug von hinten zu - Polizei sucht Zeugen - Maintal/Bischofsheim

(aa) Nachdem ein Fußgänger am Montagabend in der Goethestraße unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf erhalten hatte, sucht die Polizei Zeugen. Der 26-Jährige war gegen 21.55 Uhr mit seiner Begleiterin in Höhe der Hausnummer 65 unterwegs, als er plötzlich von hinten von einem etwa 1,90 Meter großen und dunkelgekleideten Mann mit hellblonden Haaren angegriffen wurde. Das Pärchen konnte weglaufen. Die Begleiterin hatte den Täter bereits kurz zuvor im Bus der Linie "MKK 23" gesehen, mit dem die 22-Jährige von Enkheim nach Bischofsheim gekommen war. Auf der Busfahrt hatte der Unbekannte sie "komisch" angeschaut und mit seinen Blicken für Unwohlsein gesorgt. Laut dem 26-Jährigen, der den Schlag gegen den Kopf erhalten hatte, machte der Täter einen stark angetrunkenen Eindruck. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 16.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

