Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Hanau bittet um Hinweise: Wer kennt die Personen?

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Dienstag, den 16.11.2021

Überwachungsbilder: Wer kennt die Personen? - Bad Soden-Salmünster / Hausen (fg) Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Ermittler des Fachkommissariats 21 wenden sich mit der Veröffentlichung von vier Bildern an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Am Dienstag, 29. Juni 2021, ereignete sich zwischen 15.15 und 15.30 Uhr ein Einbruch im Tannenweg in Hausen im Bereich der einstelligen Hausnummern bei dem zwei Täterinnen und ein Täter Schmuck aus dem Einfamilienhaus entwendeten. Dem Fachkommissariat liegen Bilder aus der Überwachungskamera vor.

Darauf ist ein großer schlanker Mann mit dunklen Haaren und einem Vollbart zu sehen. Er trug ein rotes T-Shirt, eine Jeans, weiße Turnschuhe sowie eine Sonnenbrille. Eine der beiden auf den Überwachungsbildern zu sehende Frau hatte einen Schraubendreher mitgeführt und eine schwarze Umhängetasche dabei. Die beiden Frauen sollen Mitte 20 gewesen sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen schwarze Schuhe mit heller Sohle.

Im Rahmen der Ermittlungen gingen bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21 bereits weitergehende Hinweise ein.

Kurz vor dem Einbruch hatten zwei junge Frauen gegen 14 Uhr bei einer Anwohnerin in Hausen geklingelt und nach einem Arzt in der Nähe des Sportplatzes gefragt. Da es in Hausen jedoch keinen Sportplatz gibt, wurde die Anwohnerin stutzig. Aufgrund der Nähe zum Tatort im Tannenweg sowie der Personenbeschreibungen ist davon auszugehen, dass es sich bei den beiden Frauen um die mutmaßlichen Täterinnen aus dem späteren Einbruch handelte. Es ist anzunehmen, dass die Frauen mögliche Tatobjekte im Voraus ausbaldowert haben und überprüften, ob jemand zu Hause ist.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu den abgebildeten Personen unter der Rufnummer 06181 100-123 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Offenbach, 16.11.2021, Pressestelle, Felix Geis

