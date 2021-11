Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen; Unfallflucht: schwarzer Passat plus Fahrer gesucht und mehr

Bereich Offenbach

1. Welches weiße Fahrzeug flüchtete nach dem Zusammenstoß? - Offenbach

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen, zwischen 5.30 und 9.30 Uhr, ereignet hat. Eine 54-Jährige hatte ihren Ford am rechten Fahrbahnrand in der "Von-Behring-Straße" in Höhe der Hausnummer 62 in einer eingezeichneten Parkfläche geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kraftfahrzeugs befuhr die Von-Behring-Straße vermutlich aus Richtung Schönbornstraße kommend entlang und streifte den Fiesta an der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Es konnte durch die Polizei weißer Fremdlack sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(fg) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Wiesenstraße in Neu-Isenburg zu einem Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses. Dank eines aufmerksamen Zeugens, der die Polizei alarmiert hatte, konnte kurz vor 3 Uhr ein 37 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Bei ihm stellten die Beamten ein Rennrad fest, welches möglicherweise in Verbindung mit einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlstraße stehen könnte. Das hochwertige Rennrad mit einem Wert von rund 2.000 Euro war offenbar kurz zuvor aus einem dortigen Keller entwendet worden. Die Beamten stellten das Rennrad sicher und nahmen den Tatverdächtigen mit zur Wache. Ein weiterer Unbekannter sei geflüchtet. Dieser war etwa 40 Jahre alt , etwa 1,90 Meter groß und soll einen Werkzeugkoffer mitgeführt haben. Der 37 Jahre alte Festgenommene aus Hanau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls zu. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die am Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr in der Karlstraße und der Wiesenstraße etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche: Sachbeschädigung an VW Golf - Dreieich

(fg) Am Samstag kam es in Sprendlingen in der Robert-Bosch-Straße auf dem Parkplatz vor einem dortigen Sportbekleidungsgeschäft zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Golf. Der Wagen wurde großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Sachbeschädigung zwischen 13.30 und 14 Uhr beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizei in Neu-Isenburg zu melden.

4. Unfallflucht: schwarzer Passat plus Fahrer gesucht - Dietzenbach

(aa) Wo steht seit Freitagnachmittag ein schwarzer VW Passat mit Unfallschäden an der Fahrerseite? Das fragt die Polizei Dietzenbach nach einer Unfallflucht am Freitag, zwischen 16.05 und 16.35 Uhr, in der Dreieichstraße in Höhe der Hausnummern 7-11. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes wurde mit diesem Fahrzeug beim Ausparken ein ebenfalls schwarzer VW angestoßen. Der Schaden an dem Golf wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht und fuhr in dem schwarzen Passat davon. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem Verursacher und seinem Auto unter der Rufnummer 06074 837-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Hanau

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in Mittelbuchen zugange: Zwischen Freitag, 14 Uhr und Sonntag, 8.40 Uhr, hatten die Diebe in der Albert-Schweitzer-Straße die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufgebrochen. Die Täter stahlen Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Schwere Beute abtransportiert - Steinau an der Straße

(aa) Nach einem Metalldiebstahl, der sich bereits zwischen Montagnachmittag, 08.11.21 und Dienstagmorgen, 09.11.2021, auf einem Firmengelände in der Freiensteinauer Straße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Die Beamten der Polizei Schlüchtern gehen davon aus, dass mindestens zwei Diebe mit einem Anhänger oder einem Transporter die schwere Beute abtransportiert haben. Es wurden 45 Metallteile für Tiefenbohrungen gestohlen. Dabei handelte es sich um etwa ein Meter lange und knapp 30 Zentimeter dicke Rohre, verschiedene Rollmeißel sowie Bohrkronen. Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute im Wert von mehreren tausend Euro werden unter der Rufnummer 06661 9610-0 erbeten.

