Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mädchen sexuell belästigt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 07.06.2021, gegen 07:55 Uhr kam es in Solingen an der Bushaltestelle "Scheffelstraße" in der Badstraße zu einer sexuellen Belästigung. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, um die Täter ermitteln zu können. Drei bislang unbekannte Jugendliche näherten sich einer 13-Jährigen und griffen ihr an das Gesäß und an die Brüste. In der Folge hielt einer der Straftäter sie fest, während ein weiterer ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Ein bislang unbekannter Jugendlicher half dem Mädchen, sich aus der Gewalt der Täter zu befreien und zu entfernen. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen sind circa 16 bis 17 Jahre alt und haben ein südeuropäisches Äußeres. Ein Täter hat eine schlanke Figur. Er trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine schwarze Jogginghose. Ein weiterer war mit einem T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er hat eine dickliche Figur. Die dritte Person hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er trug eine braune Brille und eine Jogginghose. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

