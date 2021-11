Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: "Sankt Martin und seine Beschützer"

Offenbach (ots)

"Sankt Martin und seine Beschützer" betreuten die Sankt Martinsumzüge - Neu-Isenburg

(as) Die Helfer des freiwilligen Polizeidienstes Neu-Isenburg und Polizeioberkommissar Marco Gonnermann, in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort, betreuten in diesem Jahr in Gravenbruch die Sankt Martinsumzüge des städtischen, des katholischen und des evangelischen Kindergartens. In Neu-Isenburg wurden die Sankt Martinsumzüge des St. Franziskus Kindergartens, der Pfarrgemeinde "Zum Heiligen Kreuz", der "Toodlers", des Familienzentrums "Das Känguruh e. V." und des "Kaleidoskop e. V." betreut. Überall konnten leuchtende Laternen und strahlende Kinderaugen angetroffen werden. Es wurde viel gesungen und gelacht. Highlights der Veranstaltungen waren Lagerfeuer, Brezeln und die Teilnahme eines Sankt Martin als Reiter. Die Sicherung der einzelnen Sankt Martinsumzüge konnte durch die Helfer gewährleistet werden. Insbesondere beim Überqueren von Straßen, an Zebrastreifen und Ampelanlagen konnten gefährliche Situationen vermieden werden. Die leuchtenden Warnwesten, Anhaltekellen und Laternen waren für alle Verkehrsteilnehmer sehr gut zu erkennen. Die Kinder, Eltern und Betreuer der Einrichtungen fanden die Präsenz und das Engagement der eingesetzten Helfer spitze.

Hinweis: Ein Bild ist der Pressemitteilung beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen).

Bild 1 von links: FPolD Laasri, POK Gonnermann, Frau Liebenthal, Leiterin des Kath. Kindergartens in Gravenbruch, FPolD Megna

Offenbach, 12.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

