POL-OF: Straßen mit Hakenkreuzen besprüht; Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 45; Einbrecher wurden ertappt und flüchteten und mehr

Bereich Offenbach

1. Straßen mit Hakenkreuzen besprüht - Kripo bittet um Hinweise - Offenbach

(aa) Hakenkreuze waren am Freitagmorgen auf den umliegenden Straßen im Bereich des Hauptbahnhofs zu sehen. Nach ersten Erkenntnissen haben drei Unbekannte diese unter anderem in der Marienstraße, der Bismarckstraße sowie in der Groß-Hasenbach-Straße und der Kaiserstraße aufgesprüht. Zudem wurden in der Wilhelmstraße an mehreren Hausfassaden ebenfalls Hakenkreuze sowie "SS"- Buchstaben hinterlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 45 - kurz vor der Anschlussstelle Mainhausen

(jm) Auf rund 8.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 45 kurz vor der Anschlussstelle Mainhausen ereignete. Gegen 15.45 befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Heusenstamm mit ihrem roten Honda Civic Sport die A 45 in Richtung Kleinostheim von der A 3 kommend aus Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen überholte kurz vor der Anschlussstelle Mainhausen ein bislang unbekannter Audi-Fahrer die 29-Jährige. Augenscheinlich scherte der Unbekannte mit seinem schwarzen Audi zu früh nach rechts ein, so dass die Heusenstammerin abbremste und nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei touchierte sie die rechte Leitplanke mit ihrem Honda Civic. Der Audi fuhr jedoch einfach weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Wer sah den Unfall im Kreuzungsbereich? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagsabend an der Kreuzung Kirchstraße/Landesstraße 3065 ereignete, die Fahrerin oder den Fahrer eines dunklen Mini-Cooper. Gegen 19.55 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Frau aus Hainburg mit ihrem Audi A 3 die Kirchstraße und wollte an der Kreuzung L 3065 geradeaus fahren. Als die Audi-Fahrerin an die Kreuzung heranfuhr, stand an der noch rotzeigenden Ampel ein dunkler Mini-Cooper auf der Linksabbiegerspur. Die Ampel wurde grün und beide Fahrzeuge fuhren in die Kreuzung ein, als der Mini-Cooper statt offensichtlich links abzubiegen jedoch geradeaus fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die Audi-Fahrerin hupte noch, aber der dunkle Mini-Cooper mit DA-Kennzeichen fuhr in Richtung Fasaneriestraße davon. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Wer Hinweise auf die Fahrerin oder den Fahrer des dunkeln Mini-Cooper geben kann, meldet sich bitte bei der Wache der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbrecher wurden ertappt und flüchteten - Hanau / Klein-Auheim

(fg) In den Krautgärten im Bereich der 40er-Hausnummern waren am Donnerstagabend zwei Einbrecher zugange, ehe sie von aufmerksamen Nachbarn gestört wurden. Kurz nach 19 Uhr rannten die ertappten Einbrecher davon. Zuvor hatten sie eine Seitenscheibe des Reihenhauses eingeschlagen und sind durch das Fenster in das Innere geklettert. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Einer der Unbekannten rannte in Richtung Wohnsiedlung, während der andere um den "Maindamm" flüchtete. Einer der Täter, der durch Anwohner noch kurzzeitig verfolgt wurde, war etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Mütze und eine dunkle Jacke. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt - Birstein

(fg) Auf der Landesstraße 3195 zwischen Hettersroth und Hitzkirchen ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, eine Unfallflucht. Eine 18-Jährige war in ihrem gelben Opel Corsa in Richtung Hitzkirchen unterwegs, als sie in einer dortigen Linkskurve ein entgegenkommendes Auto wahrnahm, dass offensichtlich zu weit auf ihre Fahrspur geraten war. Beim Vorbeifahren touchierte der Wagen daher den Außenspiegel ihres Autos und verursachte hierbei einen Schaden von rund 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer machte sich einfach davon. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 12.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

