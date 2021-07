Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Brand in ehemaliger Pension

Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Brand in einer ehemaligen Pension an der Bahnhofstraße am Freitag (30. Juli). Um kurz vor 06.30 Uhr bemerkten Nachbarn, dass Rauch aus dem leerstehenden Gebäude nach draußen drang. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Brandausbruchsort in einem Zimmer im Dachgeschoss. Die ermittelnden Kriminalbeamten konnten am Brandort noch Teelichter auffinden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro ein. (reh)

