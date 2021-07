Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Zwei Verletzte im Krankenhaus zeugen von einer Auseinandersetzung am Donnerstag (29. Juli), gegen 18.40 Uhr, auf dem Platz des Busbahnhofes an der Nötten-Brüder-Wallstraße. Ein dunkel gekleideter Tatverdächtiger hatte einen 20-jährigen, in Möhnesee wohnenden Mann, mit einer Eisenstange geschlagen. Ein dort ebenfalls wohnender 39-jähriger Zeuge wollte den Streit schlichten und erhielt ebenfalls einen Schlag. Der 20-Jährige und der Tatverdächtige flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-jährige vom Möhnesee durch die Beamten angetroffen werden. Er macht bislang keine Angaben zur Sache. Die Polizei stellte die Eisenstange sicher. Bei der Überprüfung eines Zeugen bemerkten die Beamten, dass gegen den ein Haftbefehl vorlag. Sie nahmen ihn mit auf die Polizeiwache. Beide Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

