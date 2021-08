Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle mit Verletzten - #polsiwi

Siegen/Kreuztal (ots)

Für lange Wartezeiten hat am Dienstag (23.08.2021) ein Verkehrsunfall auf der Leimbachstraße in Siegen gesorgt. Ein 79-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Eine dahinter fahrende 37-Jährige sah dies zu spät und prallte in das Heck des Hyundai. Durch die Wucht der Kollision wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Der Senior sowie seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leimbachstraße knapp anderthalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der L 729 im Bereich der Krombacher Höhe in Kreuztal-Krombach. Eine 51-Jährige war in Richtung Olpe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst eine Böschung entlang. Anschließend überschlug sich der PKW und die Frau kam mit ihrem Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Die 51-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

