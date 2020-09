Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0592 --Radfahrerin in Walle schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Waller Ring Zeit: 17.09.2020, 14:45 Uhr

Am Donnerstag wurde eine Radfahrerin in Bremen-Walle von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 18-Jähriger den Waller Ring in Richtung Waller Heerstraße. Vor der Kreuzung bildete sich auf der rechten Spur ein längerer Stau. Der junge Mann entschloss sich laut eigenen Angaben mehrere wartende Autos mit seinem Mercedes über die Gegenspur zu überholen, um anschließend auf den freien Linksabbiegerstreifen zu fahren. Zeitgleich überquerte eine 41-jährige Radfahrerin zwischen den stehenden Fahrzeugen den Waller Ring in Richtung Plöner Straße und wurde dabei frontal von dem Mercedes erfasst. Die 41-Jährige wurde gegen die Frontscheibe und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bremen beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 18-Jährigen vor Ort. Das Fahrrad und der Mercedes wurden zur Unfallrekonstruktion und Geschwindigkeitsanalyse sichergestellt. Die Einsatzkräfte sperrten für die Dauer der Maßnahmen den Waller Ring. Der Verkehr in Richtung Waller Heerstraße konnte über einen Taxenstand an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 zu melden.

