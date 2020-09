Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0591--Verkehrskontrolle in der Innenstadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Präsident-Kennedy-Platz Zeit: 21.09.2020, 11 bis 12 Uhr

Die Polizei nimmt am Montag ausschließlich Radfahrer in Bremen Mitte ins Visier. Schwerpunkt der Kontrolle ist die Verkehrssicherheit, auch im Hinblick auf die anstehende dunkle Jahreszeit. An der Kontrolle nimmt Innensenator Ulrich Mäurer teil.

Am kommenden Montag zwischen 11 bis 12 Uhr werden sich Polizisten gemeinsam mit Polizeischülern an die stark frequentierte Strecke am Präsident-Kennedy-Platz positionieren. Ziel der Aktion ist es: Das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und einen Blick auf die Verkehrstauglichkeit der Zweiräder zu werfen. Der Präsident-Kennedy-Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt, für Radfahrer, mit und ohne elektrischen Antrieb, E-Roller, Autos und Fußgänger. Bei den Verkehrsteilnehmern kommt es immer wieder zu Irritationen, Fehlverhalten und "Beinahe-Unfällen". Deswegen möchte die Polizei auf Folgen von Ablenkung hinweisen und Sicherheitstipps geben. Als häufige Unfallursache gilt nicht nur die komplexe Verkehrsregelung, sondern auch Alkohol und Drogen, Fahren auf der falschen Fahrbahnseite oder dem Gehweg, sowie Rotlichtverstöße.

Im Vordergrund der Kontrollaktion steht das normenverdeutlichende und nachhaltig sensibilisierende Gespräch.

Innensenator Ulrich Mäurer wird ab 11 Uhr an der Kontrolle teilnehmen. Pressevertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr und den Unfallschutz gibt es nicht nur vor Ort, sondern auch auf der Internetseite der Polizei Bremen www.polizei.bremen.de, oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen (Am Wall 195, 28195 Bremen), Telefon (0421) 362-19003.

