Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Elektronikfachhandel - #polsiwi

Burbach (ots)

In der Nacht von Samstag (21.08.2021) auf Sonntag hat ein noch unbekannter Täter versucht, in die Räumlichkeiten eines Elektronikfachhandels an der Jägerstraße in Burbach einzubrechen.

Der Mann verschaffte sich gegen 23:30 Uhr Zugang zu einem Lagerraum. Nach ersten Ermittlungen hat er das Gebäude allerdings nicht betreten und keine Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell