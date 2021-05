Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wissen (ots)

Am Montag, den 03.05.2021 ereignete sich gegen 16.36 Uhr in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der durch Ampelanlage geregelten Kreuzung Bahnhofstraße Bundesstraße 62) / Marktstraße / Im Buschkamp. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte auf der Bahnhofstraße fahrend nach ihren Angaben noch während der Gelblichtphase nach links in die Straße Im Buschkamp abbiegen, und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Pkw des 32-Jährigen, der seinerseits auf der Bahnhofstraße bevorrechtigt bei Grünlicht geradeaus fahren wollte. Im Abbiegevorgang kollidierten beide Pkw, wobei Sachschaden in mittlerer Höhe entstand.

