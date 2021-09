Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Frau wird von Einbrechern geweckt und schließt sich vor ihnen ein

Selm (ots)

Mindestens zwei Täter sind am frühen Dienstagmorgen (07.09.2021) gegen 04.00 Uhr durch das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Paulswiese in Selm eingebrochen und haben mehrere Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Eine Bewohnerin wurde von den Geräuschen wach.

Als sie den Flur betrat, bemerkte sie Taschenlampen. Daraufhin schaltete die Frau das Licht ein. Sie entdeckte eine dunkle Gestalt und schloss sich in einem Zimmer ein, von wo aus ein Angehöriger die Polizei rief.

Eingetroffene Einsatzkräfte durchsuchten das Objekt, trafen die mittlerweile geflüchteten Täter aber nicht mehr an. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten die beiden Personen eine Geldbörse.

Die Geschädigte beschrieb einen Täter wie folgt:

- 170-175 cm - schlanke Statur - dunkel gekleidet

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

