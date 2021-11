Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Spielzeugautomat aus dem Kaufland-Wiesenstraße entwendet und aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr entwendeten mehrere Jugendliche einen Spielzeugautomaten, der in der Schleuse im Eingangsbereich des Kaufland-Marktes aufgestellt war. Eine Anwohnerin meldete gegen 20:25 Uhr der Polizei, dass sie mehrere Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 21, dabei beobachtet hätte, wie sie auf dem Parkplatz hinter der Bogenstraße 35, einen Spielzeugautomaten zerstörten. Aufmerksam wurde sie durch einen lauten Knall. Der Inhalt des Automaten und die Geldkassette waren nicht mehr vorhanden. Da Warenwert und Geldinhalt erst ermittelt werden müssen, wird derzeit von einer Schadenshöhe von 400 Euro ausgegangen. Der Automat wurde über eine Strecke von 600 Metern transportiert. Der kürzeste Weg vom Kaufland zur Bogenstraße führt über die Pirminiusstraße, die Kreuzgasse und die Fröhnstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

