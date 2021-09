Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Kind fährt in Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein Bub am Sonntag bei einem Unfall in Gerstetten.

Ulm (ots)

Der Fünfjährige war am Vormittag mit seinem Rad unterwegs. Gegen 11.30 Uhr fuhr er vom Wallbacher Stichle in die Wallbacher Straße. Auf den Verkehr dort hatte der Bub nicht geachtet. Er prallte gegen den Kotflügel eines Autos, mit dem ein 50-Jähriger in Richtung Ortsmitte fuhr. Das Kind stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Wie sie weiter berichtet, entstand am Auto Sachschaden von rund 2.000 Euro.

+++++ 1701723

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell