Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw stoßen zusammen

Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 28-Jähriger in der Januarius-Zick-Straße in Richtung Schleifmühlweg. Dort war ein Volvofahrer unterwegs. Der Skodafahrer bog nach rechts ab und hatte nicht auf die Vorfahrt des anderen Pkw geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 55-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. In ein Krankenhaus kamen sie jedoch nicht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.500 Euro.

++++1701980

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell