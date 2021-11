Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit Verursacherhinweis

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.11.2021, 18:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße. SV: Ein grauer Mercedes GLE, der nur wenige Minuten auf dem Parkplatz des Hilgardcenters geparkt war, wurde von einem rechts daneben in einer Parkbox abgestellten Pkw vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigt. Am GLE entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen Mazda 2 mit LEV-Kennzeichen (Näheres nicht bekannt). Ein solcher Wagen war beim Abstellen des GLE in der rechts daneben angeordneten Parkbox geparkt. In dem Mazda 2 saßen zwei Frauen, die wie folgt beschrieben werden:

- Fahrerin: 23 - 25 Jahre alt, lange blonde Haare, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, Leggins, dunkle Jacke - Beifahrerin: südländisches Aussehen, dunkle, lockige Haare, Mütze

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

