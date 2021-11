Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Blocksbergstraße

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 05:00 Uhr, bis Mittwoch, 17:30 Uhr, einen auf dem Seitenstreifen der Blocksbergstraße geparkten Seat Léon. Der Seat war gegenüber der Firma PSB in Fahrtrichtung Winzeln abgestellt und wies einen Streifschaden über die komplette Fahrerseite auf. Außerdem war der Außenspiegel abgerissen. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

