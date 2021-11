Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung im Park

Ludwigswinkel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte im Ludwigswinkler Park zwei Brückengeländer und zwei Informationstafeln und verursachten so Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Aufgrund der massiven Beschädigungen muß von mehreren Tätern ausgegangen werden. Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Polizei Dahn unter 06391 9160 entgegen.

