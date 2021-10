Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211028-1: Anzeigen gegen E-Scooter-Fahrer

Brühl, Wesseling (ots)

Ermittlungen nach Fahrt ohne Versicherungsschutz und wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (26. Oktober) gegen zwei Fahrer (24, 35) von E-Scootern Ermittlungen eingeleitet. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen zu haben. Bei der Kontrolle des zweiten Fahrers ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum.

Gegen 17 Uhr stoppten die Beamten den 35-Jährigen in Wesseling auf der Brühler Straße. Da sich Hinweise auf Drogenkonsum des E-Scooter-Fahrers ergaben, führten die Polizisten mit dem Betroffenen einen Drogentest durch. Der zeigte ein positives Ergebnis im Hinblick auf Cannabis an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die später von einem Arzt entnommen wurde. Das Ergebnis steht noch aus.

In Brühl kontrollierten Polizisten einen Fahrer auf der Schildgesstraße, der mit seinem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der Anhörung räumte der 24-Jährige ein, dass er es noch nicht geschafft habe die vorgeschriebene Versicherung abzuschließen. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (he)

