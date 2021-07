Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Nord: Autotür unachtsam geöffnet - Radfahrer-Ehepaar verletzt

Heidelberg-Nord (ots)

Eine 71-Jährige öffnete am Mittwochmorgen gegen 10:40 Uhr die Autotür ihres BMWs in der Quinckestraße und übersah hierbei zwei heranfahrende Radfahrer. Ein 72-Jähriger konnte mit seinem Pedelec nicht mehr rechtzeitig bremsen und blieb mit seinem Lenker an der Autotür hängen. Er stürzte auf die Fahrbahn. Seiner 62-jährigen, hinter ihm fahrenden, Ehefrau gelang ebenfalls kein Ausweichmanöver, sodass in der Folge auch sie auf die Straße stürzte. Das Ehepaar verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Eine notärztliche Versorgung war nicht erforderlich. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

