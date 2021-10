POL-REK: 211027-6: Mehrere Autos beschädigt und Fahrzeugteile entwendet

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Mehrere Autos beschädigt und Fahrzeugteile entwendet

Frechen

Täter entwendeten ein Navigationsgerät und ein Lenkrad.

In Frechen-Königsdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (26. Oktober) zwei Autos geknackt und ein Navigationsgerät sowie ein Lenkrad demontiert und gestohlen. Außerdem beschädigten Täter einen weiteren BMW. Den Besitzern der Autos fielen die Taten am Dienstag gegen 9 Uhr auf. Sie riefen die Polizei.

Da die Tatbegehung laut Einschätzung der Ermittler mit Lärm verbunden war, erhofft sich die Kriminalpolizei die Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet daher Zeugen, die Beobachtungen zu einem dieser Fälle gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Die Täter entwendeten ein fest verbautes Navigationsgerät aus einem 440i, der an der Dürerstraße geparkt war. Der Geschädigte hatte laut eigner Aussage am Dienstag gegen 1 Uhr überprüft, ob das Coupé verschlossen sei. Gegen 9 Uhr habe er gesehen, dass das Navigationsgerät fehlte. Außerdem habe er Kratzer am Türrahmen der Fahrertür festgestellt. Auf einem frei zugänglichen Garagenhof an der Holbeinstraße hatten Unbekannte die Scheibe eines X1 mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und das Lenkrad entwendet. Bei einem X3, der an einer anderen Stelle der Holbeinstraße stand, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Fahrertür ein und beschädigten den Außenspiegel. Die Geschädigten hatten ihre Autos gegen 19 Uhr geparkt. (sc)

