Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Schafe auf nächtlicher Erkundungstour

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.11.2021, 20:30 Uhr - 22:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landesstraße 700. SV: Von einem Verkehrsteilnehmer wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken über drei ausgebüxte Schafe (Rasse: graue gehörnte Heidschnucke) auf der Landesstraße 700 - Strecke nach Hornbach - nahe des Flughafens unterrichtet. Da der mutmaßliche Tierhalter in der Nacht nicht erreicht werden konnte, nahm sich ein anderer Tierhalter der Schafe an, fing sie ein und brachte sie über Nacht bei sich unter. Die drei Ausreißer waren von dem von ihnen verursachten Blaulichtspektakel merklich beeindruckt und zogen es daher vor, in die andere Richtung zu schauen. |pizw

