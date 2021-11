Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch in der Neptunstraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, zwischen 08:00 und 20:00 Uhr, eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus Neptunstraße 1 auf und durchwühlten die Wohnung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell