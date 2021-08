Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Frau vermisst (Folgemeldung)

Warstein (ots)

Die gesuchte Frau konnte von einem Zeugen wohlbehalten in Lippstadt angetroffen werden. Wir bitten, das von ihr veröffentlichte Foto auf sämtlichen Internetplattformen wieder zu löschen und keinesfalls weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die sich in irgendeiner Form an der Suche beteiligt haben. (wo)

Originalmeldung vom 23.08.2021, 15:47 Uhr: Seit Sonntagabend wird eine 72-jährige Frau aus Warstein-Suttrop vermisst. Die Seniorin war mit einem Pedelec und einer Reisetasche am Abend, gegen 20:00 Uhr, in unbekannte Richtung losgefahren. Sie ist etwa 168 Zentimeter groß, schlank und hat aktuell, entgegen dem Foto, kurze graue Haare. Sie trug eine orangene Windjacke, schwarze Leggings und schwarze Schuhe. Da die Frau unter Umständen orientierungslos sein könnte, bittet die Polizei um Mithilfe. Hinweise zur Person oder dem Fahrrad nimmt die Polizei unter der 110 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell