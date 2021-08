Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Drewer - Zeugen gesucht

Rüthen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Haus in der Josef-Oel-Straße gerufen. Dort hatte ein 25-jähriger, im Gesicht blutender Mann geklingelt und um Hilfe gebeten. Nach eigener Aussage war er von einer Feier gekommen und konnte sich nicht mehr daran erinnern, was passiert war. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass der junge Mann verprügelt worden ist. Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (wo)

