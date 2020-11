Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (20.11.2020) ist in der Neckartalstraße die 75 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammengestoßen. Die 75-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Mercedes in der Neckartalstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe der Voltastraße wollte sie offenbar nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammen, die in gleicher Richtung fuhr. Die 75-Jährige sowie der Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und der Stadtbahn entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell