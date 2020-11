Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (20.11.2020) am Neckarufer eine 72 Jahre alte Frau ausgeraubt und Bargeld erbeutet. Die Frau ging gegen 09.15 Uhr am Neckarufer entlang, als sie auf Höhe des Parkhauses Mühlgrün ein Unbekannter ansprach und sie nach Kleingeld fragte. Die 72-Jährige holte ihr Portemonnaie aus der Tasche, woraufhin der Täter ihr die Geldbörse aus der Hand riss, daraus Bargeld entnahm und die Frau zur Seite schubste. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Badstraße. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 50 Jahre alten und rund 165 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er war schlank, hatte dunkle, kurze Haare und trug bei der Tat eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Außerdem gab die 72-Jährige an, der Täter habe mit einem griechischen Akzent gesprochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

