Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau

Heuchelheim-Klingen - Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden am Dienstagvormittag in der Drachenfelsstraße in Landau und in der Straße Am Pfarrgarten in Heuchelheim-Klingen Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführt. Bei beiden Kontrollen wurden jeweils fünf Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. In der Drachenfelsstraße war der Schnellste mit 45 km/h unterwegs, in der Straße am Pfarrgarten wurde der Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 55km/h gemessen.

