POL-PDLD: Edenkoben - Der Ehefrau gedroht

Edenkoben - Der Ehefrau gedroht

Edenkoben

Weil ein Mann gestern Abend (28.07.2021, 23 Uhr) seine Frau mit dem Leben bedrohte und sie bereits Tage zuvor tätlich anging, musste die Polizei anrücken und den Streit schlichten. Dem aggressiven Gatten wurde eine Verfügung ausgestellt und ein 10-tägiges Kontaktverbot ausgesprochen. Nun muss er sich wegen einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

