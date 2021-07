Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Metallgartenhaus aufgebrochen

Edesheim (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen auf einem Gartengrundstück nahe des Wertstoffhofs (Gemarkung "In den Wiesen") ein Metallgartenhaus aufgebrochen und einen Rasenmäher entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Weststoffhofs nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

