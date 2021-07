Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - durstiger Fahrraddieb

Rülzheim (ots)

Im Zeitraum von 27.08. -28.08.2021 betrat ein bislang unbekannter Täter eine unverschlossene Garage eines Einfamilienhauses in der Kettelerstraße in Rülzheim. Aus dieser entwendete er ein Pedelec im Wert von ca. 1500 EURO. Zudem erblickte der Dieb einen Bierkasten und wurde offenbar durstig. Er nahm sich ein Bier und flüchtete mit dem Fahrrad. Die eingesetzten Beamten konnten die angetrunkene Flasche unweit der Garage feststellen. Diese liefert der Polizei nun wertvolle Hinweise, um den durstigen Dieb ermitteln zu können. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell