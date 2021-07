Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edenkoben - Aquaplaning

A65/Edenkoben (ots)

Wegen einsetzendem Starkregen und nicht den Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit rauschte ein 31 Jahre alter Audifahrer am späten Mittwochnachmittag (28.07.2021, 17.14 Uhr) auf der A 65 bei Edenkoben (Fahrtrichtung KA) in die rechte Schutzplanke. Ursächlich dürfte die Wasserglätte (Aquaplaning) gewesen sein, weshalb der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Bei Aquaplaning gibt es einen wichtigen Grundsatz: Runter vom Gas!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell