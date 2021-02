Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer verliert das Bewusstsein auf der Autobahn ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Autofahrer verliert das Bewusstsein auf der Autobahn

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Stellheide/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am frühen Dienstagmorgen zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 27-jähriger Autofahrer gegen 5.30 Uhr mit seinem VW Amarok auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. Nach eigenen Angaben sei dem Mann am Steuer seines Fahrzeugs schwarz vor Augen geworden. Er fuhr etwa in Höhe des Parkplatzes Stellheide nahezu ungebremst auf den Klein-Lkw eines 56-Jährigen auf. Dabei zog sich der Fahrer des Amarok schwere, der Mann im Klein-Lkw leichtere Verletzungen zu. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Hansalinie in Richtung Hamburg bis etwa 9.30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell