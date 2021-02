Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rutschpartie endet am Straßenbaum ++ Unfall bei Eis und Schnee ++ Glätteunfall mit Kundenfahrzeug ++ Glätteunfall unter Alkoholeinfluss ++ Auto überschlägt sich im Seitenraum ++

Rotenburg (ots)

Rutschpartie endet am Straßenbaum

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 211 zwischen Fintel und Ostervesede ist eine 52-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag verletzt worden. Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem Peugeot in Richtung Ostervesede unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In einem Graben blieb der Peugeot stehen. Die 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Unfall bei Eis und Schnee

Wohnste. Auf der winterglatten Fahrbahn der Kreisstraße 131 zwischen Wohnste und Wangersen ist am Montagabend ein 20-jähriger Autofahrer verunglückt. Der junge Mann war gegen 17 Uhr mit einem Ford Transit in Richtung Kreisstraße 139 unterwegs. Vermutlich aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Fahrweise kam der Transporter von der Fahrbahn ab und krachte im rechten Seitenraum gegen zwei Straßenbäume. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Glätteunfall mit Kundenfahrzeug

Groß Meckelsen. Für eine Probefahrt mit einem Kundenfahrzeug hatte sich ein 23-jähriger Mann am Montagnachmittag offenbar die falsche Zeit ausgesucht. Auf der Landesstraße 142 zwischen Groß Meckelsen und Sittensen geriet er gegen 17.20 Uhr mit einem VW Passat auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Am Passat entstand erheblicher Sachschaden.

Glätteunfall unter Alkoholeinfluss

Gnarrenburg. Ein Glätteunfall auf der Kreisstraße 104 hat am Montagnachmittag eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Seitenraum rutschte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verließ der junge Mann die Unfallstelle. Die Polizei traf ihn zu Hause an und stellte fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Winterglatte Hansalinie - Auto überschlägt sich im Seitenraum

Kalbe/A1. Ohne fremde Beteiligung ist ein 38-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen verunglückt. Vermutlich war der Mann bei den winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über den VW und kam nach rechts von der Autobahn an. Im Seitenraum überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der linken Seite liegen. Der 38-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

21-jähriger Autofahrer verunglückt auf glatter Fahrbahn

Heeslingen. Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 134 bei winterlichen Straßenverhältnissen verunglückt. Der junge Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Steddorf unterwegs. Als er zu schnell durch eine Linkskurve fuhr, kam sein Wagen auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bremervörde. Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus mit Anwaltskanzlei am Rahlandsweg hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Montagvormittag zwei Tatverdächtige festnehmen können. Einem der beiden Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wird vorgeworfen, gegen 10 Uhr ein Küchenfenster auf der Rückseite des Wohnhauses mit einem Stein eingeworfen und in die Wohnung eingedrungen zu sein. Von der nach Hause zurückkehrenden Bewohnerin sei er im Haus überrascht worden. Durch den Hauseingang machte sich der Mann ohne Beute zu Fuß und vermutlich gemeinsam mit einem Mittäter aus dem Staub. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnte die Polizei beide wenig später an einer roten Ampel am Großen Platz aufgreifen und festnehmen. Auf der Polizeiwache fanden die Beamten in einem mitgeführten Rucksack eine kleine Menge an Rauschgift. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Jugendliche werfen Eisstücke von der Autobahnbrücke

Stuckenborstel. Verkehrsteilnehmer auf der Hansalinie haben der Polizei am Sonntagnachmittag Personen gemeldet, die angeblich Steine von der Autobahnbrücke bei Stuckenborstel schmeißen würden. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei fuhr dorthin und traf auf drei Jugendliche. Gegenüber den Beamten räumten sie, Eisstücke von der Brücke geworfen zu haben. Die Polizei brachte die Jungs zu ihren Eltern und leitete gegen die Jugendlichen ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Vandalismus an der Sporthalle

Rotenburg. Unbekannte haben am Wochenende an der Sporthalle an der Gerberstraße ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie rissen zunächst einen Blitzableiter aus der Verankerung und zerstörten damit eine Plane, die zur provisorischen Abdichtung von zwei Oberlichtern diente. Die Polizei schätzt den Schaden auf über zweitausend Euro.

Einbruch in Bürogebäude misslingt

Zeven. Ein noch unbekannter Täter hat am Montagabend versucht in ein Bürogebäude an der Bahnhofstraße einzubrechen. Mit einem Stein schlug er zunächst die Scheibe eines Büros ein. Eine weitere Scheibe versuchte er einzuwerfen. Möglicherweise wurde er bei der Tat gestört. Ohne in das Gebäude einzudringen, flüchtete sie der Unbekannte in Richtung Stadtmitte.

